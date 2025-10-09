ROCAM apreende simulacro de arma, drogas e motocicleta furtada em CM

A equipe ROCAM prendeu um indivíduo na noite de ontem portando um simulacro de uma arma de fogo, no jardim Modelo, em Campo Mourão. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito tentou fugir, mas foi abordado no interior de uma residência.

No local, os policiais apreenderam um simulacro de pistola. Durante as buscas, foram encontradas também pequena quantidade de maconha, sete aparelhos celulares de diferentes marcas, uma balança de precisão e uma motocicleta com alerta de furto.

O homem, de 40 anos, foi detido e encaminhado, juntamente com os objetos apreendidos, à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências cabíveis.