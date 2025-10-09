Homem é detido após ameaçar mulher e causar tumulto em estabelecimento comercial
Por Redação Tasabendo em 9 de outubro, 2025 às 07:34
A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um estabelecimento comercial, na área central de Campo Mourão, onde um homem ameaçava sua companheira e provocava tumulto. Segundo informações, o indivíduo tentou invadir o local e impedir que a vítima deixasse o ambiente, causando medo entre os funcionários.
A equipe policial realizou a abordagem nas proximidades e confirmou tratar-se do autor das ameaças. O responsável pelo estabelecimento também manifestou interesse em representar contra o homem pelos transtornos causados.
Diante dos fatos, o envolvido foi detido e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências cabíveis.
