Homem é detido após ameaçar mulher e causar tumulto em estabelecimento comercial

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um estabelecimento comercial, na área central de Campo Mourão, onde um homem ameaçava sua companheira e provocava tumulto. Segundo informações, o indivíduo tentou invadir o local e impedir que a vítima deixasse o ambiente, causando medo entre os funcionários.

A equipe policial realizou a abordagem nas proximidades e confirmou tratar-se do autor das ameaças. O responsável pelo estabelecimento também manifestou interesse em representar contra o homem pelos transtornos causados.

Diante dos fatos, o envolvido foi detido e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências cabíveis.