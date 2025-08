Repórter cai em golpe após acessar site clonado da Sanepar

Um repórter de Campo Mourão viveu na pele o que muitos consumidores ainda não sabem que está acontecendo: o golpe do site clonado da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). A fraude é tão bem elaborada que enganou até um profissional acostumado a lidar com informação. O resultado? Suspensão no fornecimento de água e prejuízo financeiro.

“Como faço de costume, entrei no Google, digitei ‘Sanepar’ na barra de pesquisa. Apareceu a primeira opção ‘2ª via simplificada’. Entrei no site da concessionária, digitei meus dados, gerei a fatura e fiz o pagamento dos meses de maio e junho. Porém, dias depois, fui surpreendido com a notificação de débitos em aberto e o corte de água”, relata o jornalista, que preferiu não ser identificado.

O que ele não sabia é que o link acessado não era o site oficial da Sanepar, mas sim uma versão falsa, criada por estelionatários. Os criminosos utilizam sites com aparência idêntica ao verdadeiro para enganar consumidores desavisados e desviar os valores pagos por boletos fraudulentos.

Sanepar confirma golpe, mas exige novo pagamento

Ao buscar atendimento, o repórter foi orientado pela própria Sanepar a registrar um boletim de ocorrência por estelionato digital. No entanto, mesmo com o registro e o comprovante de pagamento, foi informado que para restabelecer o fornecimento de água será necessário quitar novamente os débitos – agora por meio do canal oficial.

“É revoltante. Perdi um valor que paguei de boa-fé, e ainda terei que pagar tudo de novo para não ficar sem água. Isso precisa ser mais divulgado. Muita gente ainda vai cair nesse golpe se nada for feito”, desabafa a vítima.

Golpe se espalha pelo Paraná

A Polícia Civil já está ciente da atuação da quadrilha, que vem clonando sites de concessionárias e órgãos públicos para aplicar golpes em consumidores. O delegado responsável pelo caso alerta para os perigos dos links patrocinados e sites com domínios duvidosos.

“Mesmo quem tem experiência pode cair. Esses golpistas investem em SEO e anúncios para aparecer no topo do Google. O site falso parece idêntico ao verdadeiro, e o consumidor paga achando que está tudo certo”, explica o delegado.