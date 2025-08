Lojas de Campo Mourão ficam abertas até às 17 horas no sábado

Este final de semana será com mais um sábado (dia 2/8) em que o comércio de Campo Mourão atenderá os consumidores em horário especial: até às 17 horas. Tradicionalmente, o comércio lojista da cidade estende o funcionamento até o final da tarde nos dois primeiros sábados de cada mês.

A abertura do comércio lojista mourãoense em horário especial sempre contribui para o fomento das vendas e movimenta a cidade, inclusive atraindo muitos consumidores de cidades da região. Enquanto para os empresários do setor o horário dilatado de funcionamento aos sábados é comemorado pelo crescimento das vendas, para os clientes é apontado como a oportunidade de ir às compras com mais tempo, muitas vezes em família. São beneficiados sobretudo aqueles que trabalham em horário comercial durante toda a semana.

Para este sábado, os comerciantes esperam um grande movimento e boas vendas, principalmente em razão das proximidades do Dia dos Pais (10 de agosto). A data especial sempre movimenta o comércio.

PRÊMIOS

Nas compras realizadas em 227 empresas de Campo Mourão, neste período que antecede o Dia dos Pais (10 de agosto), os consumidores estão concorrendo inicialmente a nove prêmios: duas pit smoker (churrasqueiras móveis com defumador), duas diárias no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil.

Trata-se da campanha promocional “Acicam Premiada”, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão. As empresas participantes da promoção estão identificadas com cartazes da campanha e os prêmios serão sorteados através da extração da Loteria Federal.