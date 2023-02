Receita Federal retira de circulação 600 kg de agrotóxicos ilegais

Equipes da Receita Federal de Maringá interceptaram, nos últimos cinco dias, três caminhões carregados com cigarros estrangeiros introduzidos irregularmente no país. Os dois primeiros foram abordados no dia 2 de fevereiro, quinta-feira, na Rodovia BR 323, próximo ao município de Paiçandu, a 15 km de Maringá. Os dois motoristas, que viajavam em comboio, foram presos em flagrante pelo crime de contrabando e conduzidos à Polícia Federal em Maringá.

O outro veículo foi abordado pela Receita Federal, dia 5, domingo, na BR 323, próximo a ponte sobre o rio Ivaí, município de Doutor Camargo. O motorista do terceiro veículo, da mesma forma, foi preso e conduzido à Polícia Federal em Maringá.

Os três veículos com as cargas foram levados ao Depósito da Receita Federal em Maringá e lacrados para posterior contagem e lavratura dos autos de infração com a apreensão das mercadorias e veículos.

Durante os procedimentos de abertura e contagem das mercadorias, foram encontrados, além de 710 caixas de cigarros, 600 Kg de agrotóxicos, distribuídos em quantidades iguais nos três veículos.

AUMENTO

A quantidade de agrotóxicos apreendidos pela Receita Federal tem aumentado nos últimos meses, o que tem preocupado as autoridades. Em 2022, foram apreendidos 1,7 tonelada de agrotóxicos na região noroeste do Paraná. Tanto os cigarros como os agrotóxicos contrabandeados entram no país sem passar por qualquer controle das autoridades, oferecendo sérios riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Há, inclusive, entre os produtos apreendidos, substâncias que tem seu uso proibido no Brasil devido a sua alta toxidade. Cada caixa de cigarros contém 500 maços.