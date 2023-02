Cmeg/CM empossa nova diretoria nesta quinta-feira

Está marcada para esta quinta-feira (9/2) a solenidade de posse da diretoria da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) para a gestão 2023-2024. O evento, que deve reunir autoridades e lideranças empresariais da cidade, além de empreendedoras mourãoenses nos mais diferentes ramos de atividades, vai acontecer no auditório da unidade local do Senac, a partir das 19h30min.

A nova diretoria está assim composta: Ester de Abreu Piacentini (presidente), Cláudia Ferreira (vice-presidente), Nicoly Lopes de Souza (diretoria de Comércio, Serviços e Turismo), Sônia Regina de Freitas Czachorowski (colaboradora), Margarete de Fátima Grassi da Silva/Maria de Farima Pedroso (diretoria de Responsabilidade Social), Fabiany Damasceno (diretoria de Capacitação e Desenvolvimento de Gestão Empresarial), Cleire Matilde Toledo Arcaim (colaboradora), Aparecida Donizeti Munhoz Coletty/Ivone da Silva França (diretoria de Marketing e Eventos), Sônia Dezotti (colaboradora), Sônia Regina Affonso/Maria Giselta da Silva Veiga (diretoria Administrativo Financeira) e Cristina Glaucia Schreiner da Mota (colaboradora).

HISTÓRIA

A Cmeg/Campo Mourão completou 13 anos de atividades em 2022 e integra a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná, que é ligada a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Sistema Fecomércio Sesc Senac. São 21 unidades da entidade, instaladas nas cidades polo do estado. A entidade tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial), presidido por Nelson José Bizoto.

Edilaine Maria de Castro foi a primeira presidente da Cmeg/Campo Mourão. Empresária do ramo de seguros, Ester de Abreu Piacentini permanecerá à frente da entidade empresarial feminina por mais uma gestão

JANTAR

Após a cerimônia de posse da nova diretoria da Cmeg/Campo Mourão será realizado jantar por adesão no Restaurante A Varanda.