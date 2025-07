Receita Federal apreende grande quantidade de equipamentos eletrônicos de alto valor agregado em Floresta

Uma equipe da Receita Federal realizou na manhã desta quarta-feira, 30, a apreensão de uma Kombi carregada com grande quantidade de aparelhos eletrônicos de alto valor agregado. A abordagem ocorreu na rodovia PR-317, nas proximidades do município de Floresta.

O veículo, as mercadorias e o motorista foram encaminhados ao Depósito da Receita Federal em Maringá para os procedimentos de contagem, valoração e lavratura dos autos de infração. O condutor recebeu voz de prisão pela prática do crime de descaminho. Ele será posteriormente conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Maringá.

A estimativa preliminar é de que o valor dos produtos apreendidos ultrapasse R$ 400 mil. Entre os itens estão smartphones, tablets, canetas eletrônicas (Pencil) e computadores MacBook. De acordo com o motorista, a carga teria como destino a cidade de Londrina.

As mercadorias apreendidas encontram-se no Depósito da Receita Federal em Maringá. A Receita Federal reforça seu compromisso com o combate ao contrabando e ao descaminho, protegendo a economia nacional e promovendo justiça fiscal. Atuar contra a entrada irregular de produtos no país contribui para a concorrência leal, a arrecadação de tributos e o fortalecimento de políticas públicas que beneficiam toda a sociedade.