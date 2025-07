Fetacam bate recorde de inscrições e projeta Campo Mourão no cenário cultural nacional

A 22ª edição do Festival de Teatro de Campo Mourão (FETACAM) já entrou para a história antes mesmo de subir o pano. Com 392 inscrições de espetáculos oriundos de 76 cidades, distribuídas por 14 estados brasileiros e o Distrito Federal, o evento alcança um marco inédito, consolidando-se como uma das maiores vitrines do teatro nacional.

Promovido pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o festival será realizado de 13 a 26 de outubro de 2025, com uma intensa programação cultural que promete movimentar a cidade e valorizar a diversidade artística do país.

“Este recorde de inscritos mostra o prestígio e a dimensão que o FETACAM conquistou ao longo de mais de duas décadas. É uma prova da força do teatro como agente de transformação, encontro e expressão da nossa cultura”, destaca o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.

A programação oficial será divulgada em breve, com atrações para todos os públicos, mantendo o compromisso do festival com a democratização do acesso à arte e a valorização dos artistas de diferentes regiões do Brasil.