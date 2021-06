Rapaz sofre corte no braço durante briga com o irmão

A briga entre dois irmãos, ocorrida por volta das 21h40 dessa quarta-feira, deixou um deles com corte em um dos braços. A ocorrência foi registrada em uma residência, na Rua Rocha Pombo, centro de Campo Mourão.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o jovem de 19 anos, com um corte no braço esquerdo. Em conversa com o rapaz, este relatou que seu irmão, um adolescente de 15 anos, teria sido o autor da lesão.

A vítima informou que houve uma discussão por causa de um celular, momento em que o irmão o teria empurrado contra a janela. Com o impacto, a vidraça se quebrou e causou o corte em seu braço.

O adolescente confirmou os fatos, porém disse que não havia a intenção de ferir o irmão. O Samu esteve no local e prestou atendimento ao rapaz. Conforme o Samu, apesar de extenso, o corte foi apenas superficial.

Após o atendimento e coleta dos dados, os dois foram encaminhadas para a 16ª SDP para as medidas cabíveis. A mãe dos rapazes acompanhou o caso na delegacia, já que um deles é menor de idade.