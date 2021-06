Motorista passa mal ao volante, provoca colisão traseira e tomba

O motorista de um veículo Ford Ecosport, placas Mercosul (Sarandi), de 76 anos, capotou o automóvel após bater na traseira de um GM/Ônix, placas Mercosul (Campo Mourão). Ele disse que passou mal ao volante antes da colisão.

O acidente ocorreu na avenida Manoel Mendes de Camargo, quase esquina com a rua Francisco Albuquerque, próximo à Prefeitura, por volta das 12h05. O homem ficou preso no interior do veículo e foi socorrido pela equipe do Siate, com ferimentos leves.

O Ônix era dirigido por Tarcila Priscila Paulino, que é motorista de Aplicativo. Com o impacto, o carro dela ainda atingiu uma moto Honda Biz, que estava estacionada. Tarcila disse que foi surpreendida com a colisão traseira, logo após uma passageira embarcar em seu veículo.

“Assim que peguei a passageira e estava saindo, veio o impacto na traseira. Em seguida já o carro tombado. Foi um susto grande, mas graças a Deus os danos foram apenas materiais. Carro a gente conserta, tem seguro para isso”, disse a motorista do Ônix.

A equipe do Pelotão Trânsito da Polícia Militar esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência. O motorista foi hospitalizado e passará por avaliação médica, já que ele alega ter passado mal ao volante.