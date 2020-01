Rapaz marca encontro com mulher casada é acaba morto

Um jovem de 23 anos foi morto com um tiro no pescoço, ao sair de casa para se encontrar uma mulher casada, na cidade de Laranjal, região de Pitanga. O crime ocorreu ontem à noite na rua Santa Izabel, centro da cidade.

O principal suspeito do crime é o marido da mulher, que teria obrigado a companheira a marcar o encontro com o rapaz. A polícia suspeita que o homem tenha descoberto mensagens trocadas entre a mulher e a vítima no celular dela e promoveu o encontro para se vingar.

O corpo foi encontrado caído na rua, ao lado da motocicleta da vítima, por um rapaz de 29 anos. Ele acionou a Polícia Militar que ao chegar, constatou o crime. Uma equipe da saúde do município verificou que ele já estava morto.

Os policiais ainda permaneciam no local, quando um jovem de 23 anos chegou dizendo que havia conversado com a vítima pelo aplicativo “Whatsaap”, um pouco antes do ocorrido.

Segundo ele, a vítima contou que estava indo se encontrar com uma mulher no ginásio poliesportivo e que se ele aparecesse morto seria essa mulher ou o marido dela os autores.

Diante das informações, os policiais foram até a residência dos suspeitos e ao adentrarem no quintal, avistaram o homem, que seria o autor do homicídio, pulando a janela e adentrando em um matagal. A equipe realizou buscas, mas ele fugiu.

A mulher, pivô do crime, permaneceu na residência e admitiu que o marido, de 23 anos, obrigou ela a marcar um encontro com a vítima, mas apenas para lhe dar um susto no rapaz. No entanto, quando ela chegou ao local combinado, diz ter ouvido um disparo de arma de fogo e saiu correndo, sem verificar o que teria ocorrido. O rapaz morto e o casal não tiveram os nomes divulgados.