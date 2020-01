PM apreende objetos de furto e mulher é encaminhada para delegacia

Uma mulher, moradora em Araruna, foi encaminhada para a delegacia de Peabiru, suspeita de receptação de diversos produtos furtados em Fênix. Os objetos foram apreendidos na casa dela e outros três suspeitos, incluindo o marido dela, estão foragidos.

A apreensão aconteceu nesta quinta-feira, após o policial de plantão ser acionado pela Patrulha Rural sobre a possibilidade do veículo GM/Monza, suspeito de estar envolvido no furto estar circulando na cidade.

O policial iniciou diligências e localizou o veículo na rua João Pessoa, em frente a uma residência, onde também estavam três pessoas. Ao fazer a volta na quadra e solicitar apoio para abordagem, os três homens se evadiram do local, estacionando o carro a aproximadamente a 500 metros, na mesma rua.

A equipe da Patrulha Rural chegou ao local para dar apoio, e na abordagem, ninguém soube informar quem seria o dono do veículo. Ainda no local, um homem que não quis se identificar apontou quem seria o dono do automóvel e a residência onde ele morava.

Ao deslocar até a frente da residência foi possível visualizar, ainda do lado de fora da casa, vários equipamentos furtados da propriedade, ou seja, uma caixa de esmerilhadeira e uma caixa de pistola de pintura, marca Chiaperini.

Como ninguém respondeu ao chamado da equipe, os policias adentaram no quintal da casa, onde foram localizados diversos objetos oriundos do furto. Com apoio da P2 foi realizada buscas no interior na residência, porém nada de ilegal ou irregular foi localizado.

Durante as buscas, a moradora e esposa de outro suspeito chegou. Ela disse que não sabia o paradeiro do companheiro e também não soube informar a origem dos objetos.

No momento em que os policiais saiam do local para encaminhar a mulher e os objetos até a delegacia de Peabiru, uma nova informação dava conta de que o companheiro dela estará saindo de uma mata, na companhia de mais dois homens. Os policiais fizeram buscas, mas eles não foram localizados.

O veículo Monza foi encaminhado para o destacamento de Polícia Militar de Araruna por pendências referentes a documentação. Todo o procedimento contou também com o apoio do Serviço Reservado da Polícia Militar.