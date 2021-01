Rapaz leva facãozada na orelha ao tentar furtar comércio 

A tentativa de arrombamento a um estabelecimento comercial na comunidade Guarani, em Mamborê, terminou mal para um dos bandidos. Durante a ação, o cunhado do proprietário chegou armado com um facão e ao entrar em luta corporal com o ladrão, o feriu com um golpe na orelha.

A ocorrência foi registrada no sábado (2). Um outro rapaz fugiu correndo. O dono do local recebeu a informação de que dois bandidos tentavam arrombar o estabelecimento e avisou a Polícia Militar e também um cunhado seu, que mora ao lado.

O cunhado chegou primeiro armado com um facão, surpreendendo a dupla. Um deles correu, mas o outro teria tentado reagir, fazendo menção de estar armado. Os dois entraram em luta corporal e ambos se feriram, porém a situação mais grave foi do ladrão, que recebeu um golpe de facão na orelha.

A Polícia Militar chegou em seguida e os dois foram encaminhados para receberem atendimento médico e depois seguiram para a delegacia de Polícia de Mamborê, para as medidas cabíveis.

Informações: Cidade Destaque