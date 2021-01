PM prende homem com produtos furtados da Acicam

A Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos, por volta das 15h30 de sábado, com diversos produtos que haviam sido furtados de um estande da Acicam, na praça São José. A ocorrência foi registrada na rua Dos Crisântemos, no jardim Santa Nilce.

O boletim de ocorrência já havia sido feito pela manhã, quando a responsável chegou ao local e constatou o furto de diversas caixas de som e fones de ouvido. Os policiais chegaram até o acusado após denúncias dando conta que um homem estaria vendendo produtos eletrônicos sem procedência.

No local informado os policiais localizaram o suspeito com uma caixa de papelão contendo diversos fones de ouvido (headsets) com as etiquetas da Acicam. Diante dos fatos o rapaz foi preso e autuado em flagrante na delegacia de Polícia Civil.

O rapaz já conta com diversas passagens pelo mesmo crime. A última prisão dele ocorreu no dia 3 de dezembro, quando foi abordado pela PM com diversas barras de ferro que haviam sido furtadas de uma obra em construção no jardim Alvorada.