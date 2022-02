Rapaz é preso suspeito de roubar celular de adolescente em CM

Um rapaz de 27 anos, suspeito de roubar o aparelho celular de uma adolescente de 15 anos, foi preso por volta das 22h dessa segunda-feira, na avenida Irmãos Pereira, área central de Campo Mourão.

O jovem possui diversas passagens por furto e roubo, e foi reconhecido pela jovem como sendo o autor do crime. Ele teria rendido a vítima com uma faca nas imediações do Colégio Marechal Rondon e roubado o celular dela, um Xiaomi MI A3, de cor azul.

O aparelho não foi localizado e ele negou que tivesse cometido o roubo. Com base nas informações da vítima, a equipe policial encaminhou o suspeito até a delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.