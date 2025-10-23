Rapaz é preso por agredir companheira em Campo Mourão

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar no início da madrugada desta quinta-feira, no jardim Santa Cruz, em Campo Mourão. No local, uma jovem de 19 anos relatou que, em sua residência, o convivente, de 22 anos, teve um acesso de ciúmes após verificar uma rede social em seu celular. Segundo a vítima, o homem passou a injuriá-la com palavrões e desferiu um chute em seu braço esquerdo.

Em seguida, o autor teria mandado a mulher embora de casa, momento em que ela saiu levando o bebê do casal, de quatro meses. No endereço indicado, o suspeito negou as agressões, alegando que a companheira havia ingerido bebidas alcoólicas e saído por vontade própria.

Diante do interesse da vítima em representar contra o agressor, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão. A mulher foi levada à UPA para atendimento médico e, posteriormente, conduzida à delegacia para as demais providências cabíveis.