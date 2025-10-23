Homem é preso por tráfico de drogas em Campo Mourão

A Polícia Militar de Campo Mourão prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde de ontem, no jardim Copacabana. A equipe avistou um veículo estacionado de forma irregular, com a porta aberta e um homem em seu interior. O local é conhecido por constantes denúncias de tráfico de drogas, motivo pelo qual os policiais realizaram a abordagem.

Enquanto o indivíduo era identificado e orientado, um homem de 49 anos — já conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico — saiu de uma residência próxima, demonstrou nervosismo e tentou correr para o interior do imóvel, chegando a engolir algo ao ser abordado.

Durante buscas no quintal, os policiais localizaram oito porções de crack, totalizando 0,5 grama, além de R$ 276,75 em dinheiro trocado. O suspeito foi conduzido à 16ª Subdivisão Policial para os procedimentos legais cabíveis.

De acordo com a PM, o homem possui diversas denúncias recentes por tráfico e costuma engolir entorpecentes ao perceber a aproximação policial. Com o primeiro abordado, nenhum ilícito foi encontrado, sendo ele orientado e liberado no local.