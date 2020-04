Rapaz é preso por agredir a mãe e a irmã

Um rapaz de 21 anos, que seria usuário de drogas, foi preso ontem à noite pela Polícia Militar, acusado de agredir a própria mãe e a irmã. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na rua Florianópolis, no Jardim Santa Nilce II, em Campo Mourão.

Segundo as informações da mãe do rapaz, ele teria agredido as duas com chutes e socos, bem como as ameaçado de morte.

Ao ser abordado no local, o agressor estava bastante agitado, inclusive preferiu xingamentos aos policiais e resistiu à prisão. A mãe contou que o filho é usuário de drogas.

Outro caso de violência doméstica foi registrado ontem de manhã na Vila Rural de Campo Mourão. A vítima é uma mulher, que foi agredida pelo ex-companheiro, após uma discussão. O suspeito fugiu antes da chegada da PM.