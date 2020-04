Fundação Rotária repassa recursos para combate ao Coronavírus

A Fundação Rotária disponibilizou recursos para combater o Corona vírus. Um Projeto solicitando U$ 25,000.00 para aquisições de respiradores portáteis, ao preço de R$ 12.240,00 cada foi encaminhado.

A princípio serão 10 equipamentos para serem entregues nos hospitais públicos de Maringá, Campo Mourão, Umuarama, Paranavai e Cianorte.

“Assim que for aprovado, convidarei os Presidentes Gladiadores destas localidades para definirmos juntos e também com o secretário de saúde de cada município onde está tendo mais demanda. Todos os presidentes farão a entrega como um Projeto dos Clubes”, disse o governador do Rotary,Club Distrito 4630, Edio Martelo