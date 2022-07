Rapaz é preso logo após entrar em provador de loja e furtar roupas

Após informações sobre um furto em uma loja de roupas, no centro de Campo Mourão, onde um homem havia levado roupas após entrar no provador, a equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento e conseguiu localizar dois suspeitos com as mesmas características repassadas pela vítima.

Inclusive um deles estava com as roupas furtadas da loja. Ao ver os policiais ele empreendeu fuga, sendo necessário o uso de meios da equipe para contê-lo. Ao ser questionado, o rapaz confessou o furto.

Ele foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil. Na delegacia, o detido relatou que a outra peça furtada, uma calça, estaria junto com suas roupas na bolsa de sua companheira, a qual não foi localizada pela equipe.