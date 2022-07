Segurança será o tema principal da reunião mensal da Acicam nesta quarta

Será realizada nesta quarta-feira (27/7), a partir das 18h30, sob a presidência de Ben-Hur Berbet, a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). A pauta para o encontro foi divulgada nesta segunda-feira e tem a segurança pública no Município como tema principal.

Está confirmada a participação do delegado chefe da 16ª Subdivisão Policial, Nilson Rodrigues da Silva, além do comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida.

Os dois são os convidados especiais da entidade empresarial para a reunião e deverão discorrer sobre as ações desenvolvidas para diminuir as ocorrências de furtos e roubos na cidade.

Também deverão comentar sobre o efetivo à disposição das duas corporações em Campo Mourão, além de apresentar o planejamento para reforçar a segurança no período do final de ano.

DIA DOS PAIS

A execução da terceira e última etapa do Projeto Três Amores, com a realização da campanha promocional do Dia dos Pais, é outro tema previsto na ordem do dia da reunião. Cerca de 200 empresas locais participam do projeto liderado pela Acicam e estão distribuindo cupons para que seus clientes concorram aos prêmios: três churrasqueiras elétricas, 50 vale compras no valor de R$ 100,00 e um final de semana – com direito a acompanhante – no Resort Termas de Jurema. O sorteio está marcado para o dia 17 de agosto, em evento aberto ao público no auditório da Acicam.

Ao final do projeto Três Amores, no dia 14 de setembro, os consumidores também estarão concorrendo a uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de ar condicionado. No sorteio final concorrerão todos os cupons preenchidos nas campanhas das três datas especiais.

A promoção da Acicam tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.

VAREJO+

A pauta do encontro inclui ainda o lançamento de ações do programa Varejo +, que é liderado pelo Sebrae e tem o apoio da Acicam e várias outras entidades empresariais locais.

A recente assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2022-2023) pelo Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam), será outro tema tratado na reunião.