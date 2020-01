Rapaz é preso em flagrante por furto no Corpo de Bombeiros

A audácia dos criminosos não poupa nem mesmo os setores de segurança, em Campo Mourão. Na tarde desta sexta-feira, um rapaz entrou na garagem do Corpo de Bombeiros e já saia levando um motosserra, quando acabou abordado pelos próprios militares da corporação.

Segundo as informações, ele chegou a abrir o caminhão para retirar o aparelho. Por sorte, um dos bombeiros percebeu a ação e imediatamente o ladrão foi rendido. A Polícia Militar foi chamada para dar apoio e o rapaz foi levado para a delegacia.

“A equipe estava se preparando para sair com o caminhão e ele aproveitou os portões abertos para entrar. Mas o sargento Costa percebeu no momento em que ele saia e rapidamente os militares já chegaram e impediram que o mesmo fugisse”, contou o tenente André Bueno, subcomandante do Corpo de Bombeiros.

Com a chegada da PM, ele foi algemado e encaminhado para a delegacia, onde será autuado por furto qualificado. “As pessoas desconhecem que o bombeiro também é um militar e que pode prender.”