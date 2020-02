Rapaz é preso em flagrante por furtar caixa de queijos de caminhão

Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar, logo após ser flagrado com produtos furtados de um caminhão. O veículo estava estacionado nas proximidades de um posto de combustíveis, localizado na entrada do Lar Paraná.

A ocorrência foi registrada por volta da 1h30 da madrugada desta sexta-feira. De acordo com as informações recebidas pela PM, o motorista do caminhão flagrou o momento em que dois ladrões praticavam o furto de uma caixa de queijos.

Ao perceber a presença do motorista a dupla fugiu com a caixa em uma bicicleta. Uma equipe da Rocam realizou patrulhamento e conseguiu localizar um dos suspeitos com a bicicleta, porém sem a mercadoria da vítima.

Como as características estavam semelhantes às repassadas pela vítima, os policias fizeram buscas em um terreno ao lado do local da abordagem e encontraram a caixa de queijos, contendo 24 unidades. O rapaz foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para onde também foram entregues os produtos recuperados.