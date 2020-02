Adolescente que desapareceu no litoral é encontrada em CM

Uma adolescente, de 17 anos, que estava desaparecida desde o dia 24 de janeiro no litoral do Estado, foi localizada em Campo Mourão. A garota havia sido vista pela última vez em Matinhos.

Nesta quarta-feira, ela foi encontrada em Campo Mourão, durante ações do Verão Maior, a uma distância de cerca de 570 quilômetros do litoral.

A família da adolescente havia registrado Boletim de Ocorrência no mesmo dia do desaparecimento. Ao iniciar as investigações, a Polícia Civil descobriu que ela havia viajado para São José dos Pinhais para se encontrar com o namorado.

Após ficar alguns dias na casa dele e saber que estava sendo procurada, ela decidiu seguir para a casa de parentes, em Campo Mourão. Os policiais conseguiram contato com a adolescente e ela se apresentou na polícia em Curitiba, acompanhada de um tio.

O namorado dela não foi localizado, mas deverá ser interrogado sobre o possível envolvimento no caso.

Fonte: Bem Parana