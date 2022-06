Rapaz é preso em Campo Mourão com caminhoneta roubada em Mauá da Serra

A Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos e recuperou uma caminhonete GM S10, ano 2014, com indicativo de roubo no mês de abril, na cidade de Mauá da Serra.

O veículo foi recuperado durante uma ação da Rotam registrada por volta das 23h30 dessa quinta-feira, 16, no jardim Lar Paraná. Os policiais estavam em patrulhamento pelo bairro quando suspeitaram do veículo estacionado em local isolado.

Ao verificar a placa, os policiais descobriram que a numeração do chassi não conferia com a informada pelo sistema Sesp/Intranet. Pela numeração foi constatado que ela tinha registro de roubo. Durante os procedimentos, um grupo de pessoas se aproximou da equipe, e um homem acabou dispensando uma chave no local, a qual pertencia à caminhonete.

O pai dele também estava presente e confirmou que o veículo era do filho, o qual teria vindo de Maringá. O rapaz negou que fosse o dono, e disse que uma pessoa havia emprestado a caminhoneta para ele vir a Campo Mourão.

Na carroceria do veículo havia uma roda de um VW Golf, a qual teria sido adquirida pelo rapaz em Campo Mourão, porém não deu mais detalhes sobre a compra. Diante dos fatos, ele foi encaminhado, juntamente com o veículo, até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. Lá, ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

Com informações e foto: 11º BPM