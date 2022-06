Empresárias mourãoenses recebem prêmio, neste sábado, em Foz do Iguaçu

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Sistema Fecomércio Sesc Senac, juntamente com a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, fazem a entrega do Troféu “Empreendedora Destaque do Paraná” a duas empresárias mourãoenses na noite de sábado (18/6). A solenidade vai acontecer em Foz do Iguaçu e a honraria será concedida a Ivana Mesquita Andrade e Ruth Deitos.

Uma caravana integrada por aproximadamente 30 lideranças empresariais de Campo Mourão, além de autoridades, representantes de entidades, familiares e amigos das homenageadas, estará presente à cerimônia que vai acontecer no centro de eventos do Rafain Palace Hotel. A cerimônia reúne destacadas lideranças do setor produtivo do Paraná, autoridades de todas as esferas, empresários, etc.

Ruth Deitos, a “Empreendedora Destaque 2019/2020”, é proprietária do Restaurante “A Varanda”, que funciona no Paraná Palace Hotel. Já a empresária Ivana Mesquita Andrade, “Empreendedora Destaque 2020/2021”, está à frente do Posto Macuco e do Café BR Mania, além de administrar o Posto e Transportadora Andrade. Em razão das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, a outorga da honraria pela Fecomércio/Cmeg Paraná não foi realizada nos últimos dois anos.

No evento, o troféu de reconhecimento empresarial será concedido às indicadas pelas cerca de 20 unidades da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestoras de Negócios (Cmeg) espalhadas pelo Paraná.

CARAVANA

A delegação de Campo Mourão embarca para Foz do Iguaçu na sexta-feira (17/6), às 8 horas, defronte à Piacentini Corretora de Seguros. A cerimônia de entrega da premiação vai acontecer no dia 18 (sábado), a partir das 19 horas. Na sequência será servido jantar e a programação inclui ainda show com a Banda Moderato.

Será a 13ª edição do prêmio e a programação do dia 17 inclui a realização – às 14 horas – de reunião do presidente do Sistema Fecomércio Sesc com as presidentes e vice-presidentes das unidades da Cmeg. Já às 17 horas vai acontecer palestra de Fábio Kalil, com o tema “Do macro ao micro – uma visão construtiva para o futuro”. Ester de Abreu Piacentini é a presidente da Cmeg/Campo Mourão, entidade que tem o apoio do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam).

Os integrantes da caravana terão a manhã e o período da tarde livre no dia 18 e está prevista uma ida ao Paraguai. No dia 19 (domingo), às 9h30min, a caravana deixa Foz do Iguaçu para retorno a Campo Mourão.