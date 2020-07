Rapaz é preso com produtos furtados

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 22 anos, acusado de furto, por volta das 22h dessa quarta-feira. Ele foi detido na avenida Goioerê, no centro da cidade.

Momentos antes a PM havia recebido ligações de dois locais diferentes, onde um suspeito tinha sido visualizado, porém se evadiu após os moradores terem notado a sua presença.

Os policiais continuaram com as buscas e conseguiram localizá-lo. Ele estava com dois relógios, uma carteira com diversos documentos pessoais de uma das vítimas do furto, e cerca de R$ 150,00. O rapaz foi preso e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil.