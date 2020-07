Unimed local e cartão de crédito anunciados na reunião da Acicam

Mesmo com a pandemia de Covid-19, a Associação Comercial de Campo Mourão (Acicam) mantém a tradição das reuniões ordinárias mensais. Em razão das restrições determinadas pelos órgãos de saúde, agora elas são realizadas online, transmitidas pelo facebook da entidade, sempre com a participação de convidados especiais e com assuntos de interesse do setor empresarial em pauta.

Na reunião que aconteceu na noite desta quarta-feira (22/7) foi anunciada nova parceria entre a Acicam e a Unimed Campo Mourão. Agora está sendo disponibilizado um Plano Empresarial Local aos associados da Acicam, com valores mais acessíveis. Pelo novo plano são contemplados os empresários, gestores, funcionários e familiares. Anteriormente, era disponibilizado exclusivamente o plano nacional aos associados da Acicam.

Outra novidade anunciada foi o lançamento, em breve, de um cartão de crédito pela Acicam, através de parceria com a CooperCard. Contribuir para o fomento da economia local, alavancando vendas, é o objetivo. O cartão será emitido pelas próprias empresas associadas da entidade empresarial ou através de aplicativo, com a liberação imediata de crédito garantido. A Acicam será a primeira entidade empresarial a disponibilizar o cartão viabilizado pela nova parceria entre a Acicam e a CooperCard.

Empresários interessados em disponibilizar o cartão de créditos a seus clientes ou no Plano Empresarial Local da Unimed devem entrar em contato com o Departamento Comercial da Acicam. Informações pelo telefone (44) 3518 8000.

DIA DOS PAIS

Na reunião também foi tratado da campanha promocional do Dia dos Pais, promovida pela Acicam. Mais de 220 empresas locais, de todos os portes, já formalizaram adesão a promoção. O número de empresas participantes é recorde e os consumidores que fizerem compras nessas lojas estarão concorrendo a maior premiação já oferecida pela Acicam no Dia dos Pais.

Quatro kits, com valores diferenciados, estão a disposição das empresas, que podem parcelar o pagamento. A Acicam assume a primeira parcela. Quinhentos mil cupons serão repassados as empresas participantes, número superior ao da campanha do último Natal, quando foram entregues 450 mil cupons. A promoção da Acicam – “Meu Pai Merece um Presentão” – tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sicredi, Sicoob, Unimed e CooperCard.

DIA DO COMERCIANTE

Na abertura da reunião, o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, falou sobre a passagem do Dia do Comerciante (16 de julho). Também discorreu sobre a parceria recentemente firmada entre a entidade e a Justiça Federal para a realização de perícias médicas em pedidos de benefício previdenciário e assistencial por incapacidade. A entidade cedeu uma sala e 175 pessoas já foram atendidas com perícia. A previsão é de que até setembro sejam atendidas mais 200 pessoas.

A reunião teve também a participação do vice-presidente da Acicam, Nobutochi Kimura; do gerente Comercial da CooperCard, Dalton Ferreira; e do gerente Comercial da Acicam, Anderson de Almeida.