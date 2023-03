Rapaz é preso com moto furtada no centro de Campo Mourão

Um jovem de 20 anos foi detido com uma motocicleta furtada na manhã dessa quarta-feira (29), no centro de Campo Mourão. Os policiais realizavam uma ação de fiscalização de trânsito na rua Edmundo Mercer, quando visualizaram a motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha, sem a placa de identificação.

O condutor foi abordado e questionado pelos policiais sobre a placa. Ele apenas disse que havia comprado o veículo havia dois dias pelo valor de R$ 2 mil.

Ao checar a numeração do chassi foi constatado que o veículo apresentava alerta de furto ocorrido no último dia 26, na cidade de Diamante do Norte, região de Paranavaí. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Ela já conta com passagem pela polícia pelo mesmo crime.