Presença de associados e vasta pauta marcam reunião da Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realizou na noite desta quarta-feira (29/3), sob a presidência de Ben-Hur Berbet, a primeira reunião mensal ordinária do ano. Empresários associados, lideranças da comunidade, representantes de entidades de apoio ao setor produtivo, além de dirigentes de outras instituições locais, praticamente lotaram o Auditório Marta Kaiser.

Na abertura do encontro, após a composição da mesa principal, foram enumeradas as empresas que se associaram a Acicam nos dois primeiros meses deste ano. E o mês de fevereiro chegou ao final com 1.160 associados. Em seguida foi lançada a campanha promocional Três Amores, que vai contemplar os consumidores com prêmios em três datas especiais: Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. Diversas inovações marcam a promoção deste ano e os kits da campanha já estão sendo comercializados para as empresas locais.

A pauta prosseguiu com a apresentação de atividades do Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão) pela secretária executiva Larissa Jort. Além de detalhar a forma de atuação da entidade, que há 14 anos surgiu dentro da Acicam, foram apresentados os resultados de um levantamento realizado sobre a expressiva evasão de recursos públicos para empresas de outras cidades nas licitações realizadas pelo poder público de Campo Mourão.

Já o presidente Ben-Hur Bert anunciou o início da venda de mesas para a 2ª Noite Empresarial, que vai acontecer em meados de julho próximo, marcando os 70 anos da Acicam. Também discorreu sobre a necessidade da união dos mais diferentes setores da comunidade para reverter indicadores oficiais que colocam a região polarizada por Campo Mourão entre as piores posições no Estado. Falou ainda sobre o recente cancelamento da Feira Ponta de Estoque, mas adiantou que o evento vai acontecer nos próximos meses, paralelamente a realização do evento Campo Mourão Liquida.

A reunião da Acicam teve ainda a participação da gerente da unidade regional do Sesc, Thiana Costa, que falou sobre o programa Mesa Brasil. Já o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, apresentou os resultados da promoção “Campo Mourão no Prato” e falou sobre a participação da cidade com um estande na Smart City Expo Curitiba 2023 (versão brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo). Também a atuação do Conselho do Jovem Empresário (Conjove), que é um braço da Acicam, foi apresentada na reunião.

O encerramento foi com o presidente da Unimed/Campo Mourão, Rodolfo Cesar Visoni Poliseli, que fez uma ampla exposição da atuação da cooperativa médica no município e na região.