Rapaz que furtava janelas de casas em construção é preso

Um rapaz de 26 anos foi preso, acusado de ter furtado cerca de 40 janelas de casas em fase final de construção, em vários bairros de Campo Mourão.

A prisão ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, na rua Cruzeiro do Oeste, esquina com a avenida Jorge Walter. A investigação vinha sendo feita pela Polícia Civil, em conjunto com a Radiopatrulha e o Serviço Reservado do 11º Batalhão da Polícia Militar.

O suspeito foi abordado em um GM/Corsa Sedan, de cor vermelha, onde os policiais apreenderam algumas peças desmontadas de janelas e vidros. Segundo as investigações, o rapaz praticou as dezenas de furtos em conjuntos como o Sol Nascente, Novo Centro, além de outros bairros de Campo Mourão.

Segundo a PM, ele já trabalhou em uma das construtoras, que agora o denunciam pelo crime de furto. A polícia mantém as investigações para identificar os compradores dos produtos furtados. Cada janela furtada custa, em média, R$ 390,00.