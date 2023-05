Rapaz é preso com cocaína e ecstasy em Roncador

Um rapaz que fazia uso de tornozeleira eletrônica foi preso no início da noite dessa terça-feira, 2, em Roncador, por tráfico de drogas. Com ele a Polícia Militar apreendeu 44 comprimidos de ecstasy, e aproximadamente 220 gramas de cocaína.

A equipe policial realizava a Operação Caminhos Seguros, quando avistou o rapaz em frente a um bar em atitude suspeita. Ao perceber a presença da equipe policial, ele levou a mão ao bolso da bermuda, tentou esconder a perna que estava com a tornozeleira e virou o rosto, no intuito de não ser reconhecido.

Diante da situação a equipe policial optou por realizar a abordagem. Durante a busca pessoal foi localizado com o jovem, 44 comprimidos de ecstay e aproximadamente 220 gramas de cocaína distribuídas em cinco invólucros maiores.

Segundo a PM, oito buchas já estavam prontas para a venda, sendo três contendo uma etiqueta com a marcação de 100 gramas e outras duas com a marcação de 50 gramas. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Iretama, juntamente com as drogas apreendidas.