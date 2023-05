Colisão frontal na saída para Peabiru deixa motorista ferido

O motorista de um veículo GM/Celta ficou ferido após colidir frontalmente com uma caminhoneta F-250, que vinha em sentido contrário. O acidente ocorreu no final da tarde desta terça-feira, 2, na PR-158, na saída para Peabiru.

O acidente teria sido provocado por dois automóveis no momento em que seus motoristas faziam uma conversão na pista. Eles não perceberam a aproximação da caminhoneta e, para evitar o choque o condutor da F-250 saiu na contramão.

Com isso acabou batendo de frente contra o Celta, causando ferimentos no motorista. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e atendeu a vítima, com suspeita de fratura em uma das mãos.

O motorista da caminhonete não se feriu. Um ônibus que passava no momento também foi atingido na lateral, mas nenhum passageiro ficou ferido. O Celta teve danos de grande monta.