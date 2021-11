Rapaz é preso com arma e diz que ao sair da cadeia vai comprar outra

A Polícia Militar prendeu um rapaz e apreendeu uma espingarda que ele usava para efetuar disparos em via pública. A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira, no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão.

Os policiais ainda apreenderam porções de droga e cocaína que o jovem havia dispensado ao ver a aproximação da viatura. Ele dissse que é usuário de drogas.

Ao ser encaminhado para a delegacia, o rapaz disse que comprou a arma para se vingar de uma pessoa que já tentou matá-lo por duas vezes.

“Quando sair da cadeia vou comprar outra arma para me vingar. Fui atacado e ferido com uma facada e também um tiro no pé, por isso não vou ficar desarmado”, afirmou ele para a imprensa e para a polícia. A espingarda era de pressão, mas havia sido adaptada para calibre .22.