Rapaz é preso com 25 comprimidos de ecstasy e mais de R$ 1,6 mil

Atendendo a uma denúncia anônima, a equipe da Rotam, do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, prendeu um rapaz por tráfico de drogas na madrugada deste domingo. No carro em que ele havia estacionado em frente a um estabelecimento comercial, no jardim Albuquerque, os policiais apreenderam 25 comprimidos de ecstasy.

Com o jovem, os policiais apreenderam R$ 1.640,00, dinheiro supostamente obtido com a venda da droga. “Recebemos a denúncia de tráfico de drogas nesse estabelecimento, um local que já nos tem gerado muitos problemas. Na abordagem ao suspeito, encontramos cerca de R$ 1.640,00 em dinheiro, mas nenhum tipo de drogas”, contou o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

Questionado sobre o carro que ele usava, o rapaz disse que estava a pé, porém, durante revista pessoal os policiais localizaram em seu bolso a chave de um automóvel que estava estacionado em frente ao estabelecimento.

“Na busca realizada no veículo encontramos 25 comprimidos de ecstasy embaixo do tapete usado pelo motorista. Esse jovem já esteve preso em 2017 pelo mesmo tipo de crime, mas quando saiu da cadeia voltou a praticar o tráfico de drogas”, declarou J.Silva, apontando que o estabelecimento é freqüentado em sua maioria por jovens. “Esse tipo de droga é cara e bastante procurada por jovens. A quantia de dinheiro que ele portava, reforça a denúncia de que estava traficando no local.”

“DROGA DO AMOR”

O ecstasy é uma droga sintética, ou seja, não deriva de substâncias naturais e sim é fabricada em laboratórios. O nome técnico do ecstasy é 3,4 metilenodioximetanfetamina ou MDMA. Nas ruas recebe o nome de “e”, “droga do amor”, “XTC” e outros.

Desenvolvida na Alemanha no início do século XX, nos anos 1970 alguns psiquiatras começaram a usar o ecstasy como medicamento. Em 1985 a droga foi proibida nos Estados Unidos, porém já havia sido apresentada às pessoas.

O ecstasy atua diretamente no cérebro, alterando a função de substâncias que fazem a ligação entre as células nervosas, os neurotransmissores. A droga também faz a pressão arterial, a temperatura corporal e a freqüência cardíaca aumentar.