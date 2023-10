Rapaz é preso após tentativa de assalto com simulacro de revólver

Um jovem de 22 anos foi preso com um simulacro de revólver logo após uma tentativa de assalto a uma loja, na região da Vila Urupês. A recepcionista do estabelecimento foi vítima da abordagem e acionou a Polícia Militar.

Após a tentativa de assalto, segundo ela, o criminoso, trajando camisa vermelha e bermuda jeans, saiu pela Rua Santa Cruz, sentido à Perimetral Tancredo Neves.

Ao iniciar o patrulhamento, a equipe policial foi informada por populares que o suspeito estava dentro de um bar, nas proximidades. Ao realizar contato com o proprietário do estabelecimento, o mesmo informou que um indivíduo estaria dentro do banheiro de seu comércio, a princípio, trocando de roupas.

Os policiais fizeram a abordagem e, na busca pessoal, encontraram dentro de sua bolsa, um simulacro tipo revólver semelhante a um RV Magnum .44 com 4 munições falsas.

Diante do desejo de representação da vítima, foi dado voz de prisão ao rapaz, que é morador de Peabiru. Ele foi encaminhado para 16ª SDP para os procedimentos cabíveis.