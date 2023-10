Campo Mourão será sede do Encontro das Academias do Paraná

Campo Mourão sediará, de 10 a 12 de novembro, o 16º Encontro Estadual das Academias de Letras, Ciências e Artes do Paraná. O evento é organizado pela Academia Mourãoense de Letras.

O tema deste ano será “A Importância do Livro no Mundo Digital”. A programação incluirá palestras do diretor da Biblioteca Pública do Paraná, Luiz Fernando Leprevost, e do professor e escritor Fábio Sexugi, membro da Academia Mourãoense de Letras. Leprevost, autor de diversas obras literárias, recentemente tomou posse na Academia Paranaense de Letras.

Além das conferências, o evento contará com momentos de confraternização e apresentação das atividades das entidades participantes, incluindo a escolha da cidade-sede do evento em 2024. No domingo, os visitantes terão a oportunidade de conhecer o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira.

O presidente da Academia local, historiador Jair Elias, destaca que “o Encontro das Academias do Paraná em Campo Mourão simboliza o reconhecimento da forte produção literária que a cidade tem no estado”. Elias dos Santos ainda explica que o evento anual proporciona aos grupos literários a oportunidade de discutir questões relacionadas à cultura paranaense, especialmente a produção de livros, mesmo diante da ascensão dos livros digitais.

Esta será a segunda vez que Campo Mourão sediará o Encontro Estadual das Academias, a primeira vez foi em 2011.