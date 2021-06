Rapaz é preso após ameaçar a esposa e vizinhos

A Polícia Militar deteve na tarde de ontem, um rapaz de 24 anos, acusado de fazer ameaças contra a esposa, vizinhos e até contra pessoas que passavam pela rua. O caso foi registrado por volta das 14h, na rua José de Oliveira Rosa, em Campo Mourão.

Ao chegar ao local, a equipe da PM encontrou o rapaz de posse de um capacete, ameaçando e proferindo palavras de baixo calão contra uma mulher, que tem 31 anos.

Na tentativa de abordagem, ele atirou o capacete e resistiu à abordagem policial. Os policiais tiveram que fazer uso progressivo de força para contê-lo. Ainda assim, ao ser colocado no camburão, o suspeito passou a desferir chutes contra a estrutura do compartimento, vindo a causar dano na fechadura.

Ao mãe dele, ao ser ouvida pela polícia, relatou que vem sofrendo constantemente com as atitudes agressivas do filho, que muitas vezes chega em casa alterado, quebra objetos e faz ameaças.

O acusado foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. Durante todo o percurso até a delegacia, ele proferia xingamentos contra a vítima e também contra os policiais dizendo que não ficaria preso e que é ele quem manda no bairro onde mora.