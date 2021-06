A Secretaria Municipal de Saúde de Luiziana, iniciou na tarde desta quinta-feira (10), a vacinação da 1ª dose contra Covid em pessoas com 50 anos ou mais.

A imunização acontece na UBS Sol Nascente, no horário das 13h às 16h. A 2ª dose da vacina será aplicada no mesmo local, no dia 2 de setembro de 2021.

Informações: Assessoria de Comunicação