Rapaz é preso acusado de estupro em Campo Mourão

Uma jovem foi vítima de estupro, ontem em Campo Mourão. Ela acionou a Polícia Militar, informando que após vender um celular por meio de um grupo no Facebook, teria sido vítima do comprador, um homem de 30 anos.

O fato teria ocorrido no momento em que a mesma foi entregar o celular ao rapaz. Ela disse que esperou na frente do local indicado pelo comprador, porém o homem pediu que ela entrasse para ele testar o aparelho.

A mulher disse aos poliiais que ficou desconfiada quando já tinha subido as escadas, no entanto quando resolver descer devido à demora do possível comprador, acabou surpreendida e agarrada pelos braços.

O agressor teria passado a mão em suas partes íntimas e tentado beijá-la forçadamente. Ela conseguiu se desvencilhar e saiu correndo do local. Logo na sequência acionou a PM, que esteve no local, no entanto não localizou o acusado.

Logo depois, durante patrulhamento, a equipe policial conseguiu localizar o suspeito, que ainda estava com o aparelho da vítima. A mulher reconheceu o suspeito e confirmou a versão dada anteriormente.

Diante dos fatos o rapaz foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as devidas providências.