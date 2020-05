Hoje tem live da Acicam

“Vendas Digitais e a Inteligência emocional como fica a liderança pós Covid-19” é o tema da live que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza pelo facebook nesta quinta-feira (7/5), a partir das 18h30min. Para acompanhar, os interessados devem acessar: facebook.com/acicamcm

Evandro Farias (palestrante e consultor de vendas) e Anderson de Almeida (consultor regional da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná – Faciap) são os convidados especiais para a live. O evento será coordenado pelo novo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet.

Formado em Administração, Evandro Farias é também corretor de seguros, possui especialização em Marketing e atua ainda como Treinador Comportamental e Gestalt Terapias. Também é bacharel em Hipnose Clínica, Master Practitioner em Programação Neuroklinguística, Master Trainer Getting Things Done e instrutor/facilitador do Programa Empretec. Praticamente toda a sua formação profissional foi em instituições fora do Brasil.

A Acicam tem realizado lives semanais, sobre temas variados, para atender os empresários neste momento de pandemia de Covid-19 e de retração das atividades econômicas. Mais de 1.000 visualizações têm sido registradas a cada live promovida pela entidade.