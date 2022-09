Rapaz é preso acusado de agredir o próprio pai com chutes e empurrões

Um rapaz de 22 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 10h20 dessa quinta-feira, no Conjunto Fortunato Perdoncini, depois de agredir o próprio pai. A irmã do agressor disse aos policiais que foi até a residência e encontrou o irmão agredindo o pai com chutes e empurrões.

Diante dos fatos, o acusado foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.

MAIS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Em outro caso semelhante, um rapaz de 24 anos foi preso no Conjunto Mendes, por volta das 7h30 da manhã de ondem, depois de tentar agredir a mãe e a esposa dele.

De acordo com a vítima, ele é usuário de drogas e teria chegado em casa bastante agressivo. Após danificar diversos objetos da residência, teria tentado agredir as duas.

Com a chegada da PM, o rapaz ofereceu resistência à abordagem, sendo necessário o uso de meios para conter a agressão. Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.