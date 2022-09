Hackathon da Nasa abre programação do mês de aniversário de C. Mourão

O mês de outubro começa neste sábado e domingo (1º e 2) com o evento NASA International Space Applications Challenge, maior hackathon anual do mundo. O desafio deste ano se concentrará em ciência, tecnologia e exploração da Terra e do espaço. Em Campo Mourão o evento faz parte da programação de aniversário de 75 anos de emancipação política.

O NASA

Space Apps reúne milhares de participantes em mais de 160 países para desenvolverem soluções para problemas sociais, econômicos e tecnológicos do planeta. Nesta edição são mais de 23 mil participantes em todo o mundo. No Paraná, além de Campo Mourão apenas as cidades de Foz do Iguaçu, Curitiba e Maringá participam. Como na edição anterior, a banca será 100 por cento feminina.

“Somos a quarta cidade do Brasil com maior número de projetos, o que demonstra a motivação dos nossos participantes”, enfatiza o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma. A maior premiação do evento levará os vencedores globais em uma viagem para os Estados Unidos para conhecerem as instalações da NASA e terem a possibilidade de assistirem ao lançamento de um foguete.

Idealizado pela NASA. Em Campo Mourão, a edição desse ano tem o apoio da Apmoove, empresa brasileira focada em soluções WEB/mobile.