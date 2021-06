Rapaz é morto a tiro e tem o corpo queimado, na Vila Guarujá

Um jovem de 26 anos, identificado por Rafael Ferreira, foi morto com requintes de crueldade na noite desse sábado, na Vila Guarujá, em Campo Mourão. O crime ocorreu na Rua 2, e foi o nono do ano no município. O autor do homicídio ainda ateou fogo no corpo.

A Polícia Militar foi acionada na manhã deste domingo, por um morador vizinho, que encontrou o corpo do lado de fora da residência. O jovem morava sozinho; sua mãe reside na região do Jardim Tropical.

A princípio, a suspeita era de que a morte teria sido causada por um acidente doméstico. Porém, após a Polícia Civil chegar ao local e o corpo ser encaminhado ao IML, foi constatado um ferimento de arma de fogo na região das costas do rapaz.

Vizinhos disseram ter ouvido dois disparos de arma de fogo por volta das 23h de ontem, mas ninguém acionou a polícia ou saiu de casa para verificar a situação. A Polícia Civil iniciou as investigações e obteve informações de que na quinta-feira, Ferreira se envolveu em uma confusão no bairro, com um homem de 46 anos. Ele precisou se esconder em um estabelecimento comercial durante a briga. O suspeito foi identificado e disse que vai se apresentar na delegacia acompanhado de um advogado.