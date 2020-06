Rapaz é morto com tiros de pistola em Campo Mourão

Um rapaz de 23 anos foi assassinado com vários tiros de pistola 9mm, no final de tarde deste domingo, em Campo Mourão. O crime ocorreu por volta das 17h15, no jardim Maria Barleta e foi o 15º do ano no município.

A vítima, identificada por Edgar Ferreira da Silva, foi morto por um homem que chegou ao local em um VW/Voyage, de cor prata, acompanhado de outro rapaz. Os dois fugiram após o crime.

De acordo com as informações, Ferreira estava reunido com um grupo de pessoas, incluindo algumas mulheres e crianças, em frente a uma residência, na rua Vereador José Dutra de A. Lira, quando os criminosos chegaram.

Um deles desceu do carro e começou a atirar contra a vítima. O rapaz ainda correu, mas foi perseguido e executado na rua das Jardineiras. No local, a equipe da Polícia Militar encontrou várias cápsulas de pistola 9mm.

O Samu chegou a ser acionado, mas o rapaz morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).