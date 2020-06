3º do ano: rapaz é assassinado em Goioerê

Goioerê registrou o terceiro homicídio de 2020 neste fim de semana. A vítima é Diogo de Jesus Santos, 26, morto com pelo menos três disparos de arma de fogo, em frente de sua casa, na Rua México, no Jardim América.

O crime ocorreu por volta das 21 horas desse sábado. Conformas as informações apuradas no local, o rapaz estava sentado em frente da casa, quando duas pessoas passaram pela rua e uma delas efetuou um disparo contra Diogo.

A vítima ainda correu, mas o atirador fez outros disparos, atingindo o rosto e a cabeça de Santos. Os criminosos estariam a pé e ainda não foram identificados.

Conforme as primeiras informações repassadas pela polícia, a vítima não tinha passagens pela polícia. A Polícia Civil vai investigar as causas do crime. (Informações: Goionews)