10º homicídio do ano: rapaz é morto a tiros em Campo Mourão

Campo Mourão chegou ao décimo homicídio do ano, no início da noite dessa sexta-feira. O crime ocorreu no cruzamento da rua Antonio Lourival Bathke, com a rua Prefeito Horácio Amaral, no jardim Santa Cruz.

Lucas Castro da Silva, 22 anos, foi morto com vários tiros de pistola 9mm, todos na cabeça. Ele havia acabado de sair de uma lanchonete, onde havia comprado um lanche e um refrigerante e caminhava pela rua. O assassinato foi praticado por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Segundo o subtenente J.Silva, comandante da Rotam, do 11º Batalhão da Polícia Militar, a vítima havia saído recentemente da cadeia. “Ele tinha várias passagens pela polícia, e segundo informações, durante a semana havia se envolvido em briga no bairro, o que pode ter motivado o crime, mas a causa ainda será apurada pela polícia cientifica”, disse J.Silva.

No local do crime, a Polícia Militar apreendeu cerca de oito capsulas de pistola 9mm. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Os autores do crime estão foragidos.