Rapaz é morto a facadas por motivo passional, em CM

Luiz Paulo Nunes Monteiro, 28 anos, foi morto com pelo menos três facadas na madrugada desse domingo, no conhecido “gramadão”, próximo à rodovia BR 158 (anel viário), em Campo Mourão. O autor do crime, ocorrido por volta da 01h50, de 30 anos, foi preso logo depois com um veículo VW/Gol, e confessou o homicídio, alegando motivo passional.

Disse que vinha sendo ameaçado por Monteiro, por manter um relacionamento com a sua ex-mulher. Ao se encontrarem no gramadão, ele relatou que voltou a ser ameaçado de morte.

Ao perceber que a vítima fez menção de sacar uma arma da cintura, o rapaz alega que pegou a faca que estava no carro e desferiu os golpes.

Monteiro foi socorrido por terceiros e encaminhado ao hospital Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar já havia se deslocado ao local do crime, mas o rapaz havia sido levado ao hospital e o autor se evadido.

Em seguida os policiais receberam o comunicado do hospital de que um rapaz havia dado entrada no local com ferimentos graves e não resistiu. A equipe da PM fez rondas e num primeiro momento não encontrou o suspeito.

No entanto, enquanto a Rotam se deslocava para atender uma perturbação de sossego nas proximidades da Santa Casa, visualizou um veículo suspeito, da marca VW/Gol e fez a abordagem.

O veículo tinha manchas de sangue e o motorista acabou confessando a autoria do crime. Ele contou que havia deixado a faca jogada no local. Os policiais voltaram ao gramadão e apreenderam a arma. O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. Foi o oitavo homicídio do ano em Campo Mourão.