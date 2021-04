Ciclista de 66 anos fica ferido após acidente de trânsito

Um homem de 66 anos ficou ferido ao ser atropelado por um veículo, enquanto trafegava de bicicleta pela rua Santa Rita, em Campo Mourão, próximo ao conjunto Avelino Piacentini. O acidente ocorreu por volta das 21h.

O motorista do automóvel fugiu do local e não foi localizado. Segundo as informações, os dois seguiam na mesma direção, sentido rodovia PR 158 ao bairro Avelino Piacentini.

O idoso seguia à frente, quando teve a bicicleta atingida na traseira pelo veículo. Na queda, a vítima teve lesões na cabeça e nos braços. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

A Polícia Militar fez diligências, mas não localizou o motorista envolvido no acidente. A rua onde ocorreu a colisão, tem vários postes com lâmpadas queimadas, o que torna o trecho escuro, dificuldade a visibilidade de quem passa pelo local.