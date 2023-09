Rapaz é ferido com tiro nas costas por motociclista em CM

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desse domingo, 10, próximo ao campo de futebol do antigo Clube Andorinhas, no jardim Tropical II, em Campo Mourão. A vítima, um jovem de 25 anos, levou um tiro na região das costas e a bala ficou alojada em seu pescoço.

O crime ocorreu por volta das 21h30 e teria sido cometido por um homem que estava em uma motocicleta. Ele teria tentado efetuar mais disparos, mas a arma falhou, segundo a vítima.

A Polícia Militar foi acionada após o rapaz dar entrada na UPA. Após ser baleado, o jovem disse que foi até a casa de sua ex-namorada, nas proximidades, para pedir apoio. Ela então o conduziu até a UPA.

No local, a equipe médica constatou que o disparo atingiu as costas da vítima, próximo a coluna dorsal. O projétil ficou alojado no pescoço. A ex-namorada da vítima informou o nome de quem teria efetuado o disparo e o possível endereço do suspeito, porém, a equipe policial não o encontrou durante as diligências.